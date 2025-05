Festival Olhar do Norte 2025 abre inscrições para curtas em Manaus

Manaus (AM) –As inscrições para a sétima edição do Festival Olhar do Norte, um dos principais eventos de cinema da Amazônia, estão abertas até o dia 6 de junho. A participação é gratuita e voltada a curtas-metragens com até 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2024. A programação acontece em setembro, na cidade de Manaus.

Promovido pela Artrupe Produções, o evento conta com apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e busca promover o diálogo entre o audiovisual regional e nacional.

Três mostras competitivas e prêmios para a produção regional

O festival terá três mostras principais:

Mostra Amazônia : para filmes e diretores dos estados da Amazônia Legal

: para filmes e diretores dos estados da Amazônia Legal Outros Nortes : para filmes dos demais estados do Brasil

: para filmes dos demais estados do Brasil Olhar Panorâmico: seleção não competitiva com foco na Amazônia Legal

Além dessas, o festival apresenta a mostra Olhinho, voltada para o público infantojuvenil.

Todos os filmes da mostra Amazônia concorrem a categorias como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, além de prêmios técnicos e de atuação. As demais mostras também contam com categorias específicas, incluindo voto popular e menções honrosas de críticos convidados, como os do site Cine Set.

Plataforma digital e formação no centro do projeto

Os filmes exibidos presencialmente também ficam disponíveis por sete dias no ambiente digital do festival. A programação inclui ainda oficinas, mesas redondas e debates com profissionais do setor, fortalecendo o papel formativo e de intercâmbio do evento.

Como se inscrever

Os interessados devem preencher o formulário no site oficial festivalolhardonorte.com e informar um link de visualização via Vimeo, YouTube ou Google Drive. Arquivos em WeTransfer, Dropbox e similares não são aceitos.

Versões work-in-progress serão aceitas, e cada realizador pode inscrever quantos filmes desejar. A lista dos selecionados será divulgada no site e no perfil oficial do Instagram: @olhardonorte.

( * ) Com informações da assessoria (GC)

Cena de edição anterior do Festival Olhar do Norte em Manaus (Foto: Reprodução)

