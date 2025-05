Manaus entre as piores capitais do Brasil, mesmo com o 5º maior PIB

Manaus (AM) – O novo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2025 expõe uma contradição gritante: Manaus, dona do 5º maior Produto Interno Bruto (PIB) entre as capitais, aparece na 23ª posição em desenvolvimento socioeconômico. O levantamento revela a distância cada vez maior entre o potencial econômico da cidade e a realidade vivida por sua população.

Com base em dados oficiais de 2023, o IFDM avaliou três pilares fundamentais: emprego e renda, saúde e educação. O desempenho da capital amazonense foi desastroso nos serviços básicos — justamente aqueles que mais afetam o cotidiano dos manauaras.

Educação e saúde em estado crítico

No eixo da educação, Manaus obteve apenas 0,5658, índice classificado como baixo desenvolvimento. Já em saúde, o cenário é ainda mais preocupante: a nota foi 0,5547, colocando a cidade entre as três piores capitais do Brasil, superando apenas Macapá (AP) e Boa Vista (RR).

PIM salva a nota, mas não resolve o colapso social

O único dado que evitou um vexame completo foi o de emprego e renda, com índice de 0,8461, classificado como alto desenvolvimento. Esse resultado deve-se à força do Polo Industrial de Manaus (PIM), que gera milhares de empregos na capital.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (União Brasil), é inadmissível que uma capital com arrecadação bilionária figure entre as piores em desenvolvimento humano.

“A cidade precisa de políticas públicas reais, planejamento e transparência. Manaus está sendo superada por capitais muito menores, apesar de termos um PIB muito superior”, criticou.

O IFDM, elaborado anualmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), conta com dados dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Trabalho.

A metodologia avalia mais de 5 mil municípios brasileiros, considerada uma das ferramentas mais confiáveis de diagnóstico da gestão pública no país.

Mesmo com orçamento crescente, os números mostram que Manaus ainda falha em entregar políticas públicas básicas à população.

