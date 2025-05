VÍDEO: Influenciadora denuncia agressões da ex-sogra e do ex-companheiro

A influenciadora Vanessa Cunha denunciou, nesta segunda-feira (12), ter sido agredida pelo ex-companheiro e pela ex-sogra, em São Paulo. Segundo ela, a violência ocorreu no dia seguinte ao Dia das Mães, durante uma visita da família do ex ao local onde mora.

Imagens mostram agressões

Nos stories do Instagram, Vanessa publicou um vídeo em que aparece imobilizada no chão pelo ex-companheiro. Enquanto está contida, a ex-sogra surge nas imagens e desferre um chute na coxa da influenciadora, além de gritar com ela. O homem continua a segurá-la, impedindo qualquer reação.

Em outra gravação, a influenciadora segue sendo imobilizada e recebe tapas da ex-sogra na região do rosto e dos seios, ainda na entrada do prédio.

“Gente, eu tô inteira machucada. Nos braços, nas pernas, no rosto. Que covardia, que covardia. Ele me segurar para ela me bater. Por que não deixou só eu e ela? Que covardia!”, desabafou Vanessa nas redes sociais.

Lesões e testemunhas

Vanessa também divulgou um conjunto de fotos que mostram lesões na cabeça, tórax e pés. Em suas postagens, afirmou que nenhuma das duas pessoas envolvidas na agressão teve qualquer ferimento.

“Nenhum dos dois tem um arranhão sequer. Tenho o porteiro, o moço da limpeza e a Claudinha (funcionária) de testemunha”, escreveu.

Boletim de ocorrência e medidas legais

Após a agressão, a influenciadora foi até uma Delegacia da Mulher, onde registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e a ex-sogra. Ela passou por exame de corpo de delito e solicitou uma medida protetiva.

Em vídeo, Vanessa afirmou estar tranquila por ter reunido provas do ocorrido:

“Acabei de sair da delegacia e já registrei o B.O com as provas que eu tenho. A própria delegada impôs um monte de infrações. Estou indo fazer o corpo de delito para conseguir uma medida contra os dois. Estou em paz. Ele não tem versão nenhuma para dar. Tenho provas. Dá para ver no vídeo e não preciso falar nada.” Veja vídeo

(*) Com informações do Uol

