MISTÉRIO

Estrutura localizada em área de mata em Campo Largo passou a circular nas redes após os relatos do influenciador Mayk Leão sobre luzes no céu.

Campo Largo (PR) – Um suposto objeto misterioso no Google Maps chamou a atenção de internautas após a repercussão dos relatos do influenciador Mayk Leão sobre luzes e objetos estranhos vistos no céu do Paraná.

A imagem começou a circular nas redes sociais nos últimos dias. Usuários apontaram que a estrutura aparece em uma área de mata em Campo Largo, município da Região Metropolitana de Curitiba.

Objeto fica próximo da área onde influenciador relatou suposto OVNI

Segundo publicações compartilhadas na internet, as coordenadas do local ficam a aproximadamente 35 quilômetros da propriedade rural onde Mayk Leão afirmou ter observado luzes e objetos “inexplicáveis” no céu.

A descoberta alimentou novas especulações entre usuários das redes sociais. No entanto, não há qualquer evidência de ligação entre o objeto mostrado no Google Maps e os fenômenos relatados pelo influenciador.

Objeto misterioso identificado em imagem do Google Maps na região de Campo Largo, no Paraná

Imagem é anterior aos relatos de Mayk Leão

Um detalhe importante reduz ainda mais a possibilidade de conexão entre os casos.

O Google Maps registrou as imagens em setembro de 2023. Ou seja, quase três anos antes dos vídeos divulgados recentemente por Mayk Leão.

Além disso, o serviço não oferece imagens em tempo real. Dessa forma, não é possível afirmar que a estrutura observada atualmente permanece no mesmo local ou tenha qualquer relação com os acontecimentos recentes.

Força Aérea não registrou atividade incomum na região

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou anteriormente que não identificou nenhuma atividade considerada atípica na região onde surgiram os relatos sobre supostos OVNIs.

Até o momento, nenhum órgão oficial confirmou a existência de fenômenos anormais relacionados aos vídeos compartilhados pelo influenciador.

Novo vídeo mostra luzes sobre o mar no litoral do Paraná

Outro caso envolvendo luzes misteriosas surgiu no estado no dia 31 de maio.

Um morador registrou objetos luminosos próximos ao mar durante a madrugada em Pontal do Paraná. As imagens mostram pontos de luz sobre a água e também passaram a circular nas redes sociais.

O registro foi feito por Willyan Adriano por volta da 1h10. Segundo ele, as imagens foram captadas enquanto acessava uma câmera de monitoramento voltada para o calçadão do Balneário Ipanema.

Um vídeo gravado na madrugada do último domingo (31) registrou luzes incomuns sobre o mar em Pontal do Paraná (PR).

Apesar da repercussão dos dois casos, não existe comprovação de que os fenômenos tenham qualquer ligação entre si.

*Com informações de Itatiaia

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