Festa eletrônica leva mais de mil pessoas a novo espaço com vista panorâmica de Manaus

Mais de mil pessoas marcaram presença no “Alive x Aurora: New Generation”, realizado no último final de semana no terraço do Plaza Shopping, em Manaus. O evento, que aconteceu em um novo espaço com vista panorâmica da cidade, foi um marco para a cena eletrônica local e iniciou uma nova fase de festas alternativas na cidade.

Foi a primeira vez que o local recebeu uma festa desse porte, e a proposta de ocupar espaços urbanos inusitados reforça uma tendência que já vinha se destacando, como no Carnatronic, realizado no Mercado de Origem da Amazônia.

A organização informou que o evento contou com segurança reforçada, com equipes de bombeiros e profissionais atuando durante toda a noite para garantir a tranquilidade do público.

Com a boa receptividade, as labels Alive e Aurora anunciaram que planejam novos eventos do mesmo estilo, fortalecendo a cena eletrônica e expandindo as possibilidades de espaços culturais em Manaus.

Leia mais

Festa eletrônica em terraço de shopping em Manaus terá DJs nacionais e experiência imersiva

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱