Festa eletrônica em terraço de shopping em Manaus terá DJs nacionais e experiência imersiva

As labels Alive e Aurora se unem para uma edição inédita, que traz no line-up dois nomes nacionais em ascensão

Manaus vai viver uma nova experiência sonora e visual no dia 10 de maio, a partir das 22h, com a primeira festa eletrônica realizada no terraço do Manaus Plaza Shopping (G9). As labels Alive e Aurora se unem para uma edição inédita, que traz no line-up dois nomes nacionais em ascensão: Roddy Lima e Mila Journée.

A noite promete ser imersiva, com uma mistura envolvente de Techno, House, Indie Dance e Melodic Techno — tudo isso com uma vista panorâmica da cidade.

🎧 Line-up nacional de peso

Roddy Lima, conhecido por sua pegada futurista e apresentações em clubes como Warung e Hï Ibiza, desembarca em Manaus com um set cheio de energia. Ao lado dele, Mila Journée, destaque internacional com suporte de nomes como Solomun e Vintage Culture, promete um show marcante.

🌃 Local inédito

O evento será no terraço do G9, espaço ainda inexplorado em grandes festas da capital, e que oferece uma experiência visual diferenciada e ambiente ao ar livre.

🔥 Histórico de sucesso

A Alive já trouxe nomes como Cat Dealers e Glen, enquanto a Aurora levou ao público artistas como Antdot e Meca. Agora, elas unem forças para uma noite que tem tudo pra entrar para o calendário da cena eletrônica manauara.

🎟️ Ingressos disponíveis

Pista: a partir de R$ 70

Backstage: a partir de R$ 100

Leia mais

Divas da Disco Music são tema de festa com clima nostálgico

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱