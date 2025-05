VÍDEO: motoqueiro morre ao furar sinal vermelho em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – Um motociclista identificado como Daniel de Sousa Castro, morreu, na noite desta segunda-feira (12) após avançar o sinal vermelho e colidir com um carro em uma esquina movimentada no Centro de Itacoatiara (a 176 km de Manaus). A tragédia foi presenciada por diversas pessoas, que ficaram em estado de choque com a cena.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades. Nas imagens, é possível ver que o motociclista não trafegava em alta velocidade, mas ainda assim desrespeita a sinalização e atravessa o cruzamento no momento em que um carro branco passava pelo local.

A colisão foi violenta, e o impacto arremessou o motociclista contra o asfalto. Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades para apurar todos os detalhes do caso.

Relato

Uma testemunha relatou nas redes sociais que presenciou o acidente fatal envolvendo o motociclista Daniel de Souza Castro. Segundo a publicação, o episódio ocorreu momentos após ela participar de um programa de rádio que discutia justamente a violência no trânsito em Itacoatiara.

“Estávamos há pouco na Rádio Pedra Pintada debatendo o tema ‘Maio Amarelo – No trânsito, escolha a vida’. Falávamos sobre a campanha de conscientização no trânsito, como cristãos e cidadãos, e também sobre as estatísticas alarmantes de acidentes em Itacoatiara. Só em janeiro de 2025, foram registrados 100 acidentes e uma morte. Em 2024, mais de 700 ocorrências, com oito mortes”, escreveu.

Ela contou que, ao retornar para casa, se deparou com o acidente fatal na esquina da avenida Sete de Setembro com a rua Benjamin Constant.

“E no retorno para casa me deparo com este acidente quase na esquina de minha casa. Uma vítima fatal e outra em estado crítico. Av. 7 de setembro com rua Benjamin Constant”, completou.

Assista o momento da colisão:

Motoqueiro morre ao furar sinal vermelho no interior do Amazonas pic.twitter.com/3ILlJ4FAXK — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 13, 2025

Leia mais:

Capitania abre inquérito para investigar acidente entre balsas no Encontro das Águas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱