Preso 7º suspeito de envolvimento em roubo a joalheria no Manauara Shopping

Suspeito era responsável por dar apoio logístico à organização criminosa que invadiu a joalheria no dia 14 de dezembro de 2024.

Apontado como o sétimo envolvido no roubo a uma joalheria dentro do Manauara Shopping, em Manaus, Leonardo Pereira de Jesus, de 27 anos, foi preso nesta segunda-feira (12), no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

Segundo o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Leonardo era responsável por dar apoio logístico à organização criminosa que invadiu a joalheria no dia 14 de dezembro de 2024.

Na ação, os criminosos estavam fortemente armados, trocaram tiros dentro do shopping e fugiram com uma grande quantidade de joias.

“Leonardo é o sétimo integrante preso. Outros dois morreram durante uma das operações para capturá-los”, afirmou o delegado. A polícia já representou pela prisão dos demais envolvidos, e a Justiça decretou as ordens judiciais.

As investigações continuam para localizar os dois últimos foragidos. Após a prisão, Leonardo foi levado à sede da DERFD e ficará à disposição da Justiça após a audiência de custódia.

