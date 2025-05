VÍDEO: Incêndio atinge subestação e deixa área central de Manaus sem energia

As causas do incêndio são desconhecidas e, até o momento, não há informações sobre feridos.

Um incêndio atingiu a Subestação Aparecida (Sead), localizada na rua Wilkens de Mato, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, no fim da manhã desta terça-feira (13), deixando o bairro e parte do Centro da capital sem energia. As causas do incêndio são desconhecidas e, até o momento, não há informações sobre feridos.

Testemunhas publicaram vídeos nas redes sociais mostrando a subestação em chamas, com faíscas visíveis, provavelmente causadas por um curto-circuito.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuou no local e controlou as chamas.

A Amazonas Energia informou que, por volta das 11h40, um desligamento intempestivo ocorreu na subestação Aparecida, interrompendo o fornecimento de energia nos locais afetados. Equipes de manutenção foram enviadas para normalizar o sistema, mas ainda não há previsão para a retomada da energia.

A Amazonas Energia pediu compreensão e disponibilizou seus canais de atendimento para mais informações.

