VÍDEO: Incêndio atinge flutuantes no interior do Amazonas

Um incêndio de grandes proporções atingiu dois flutuantes que estavam localizados na comunidade Foz do Tapauá, no município de Tapauá, interior do Amazonas, nesta sexta-feira (9).

Vídeos publicados na internet mostram a proporção das chamas, que assustaram os moradores da comunidade. A motivação do incêndio ainda não foi esclarecida, mas pelas imagens é possível ver o desespero dos populares em tentar salvar objetos que estavam nas estruturas.

Barcos foram usados para rebocar os flutuantes atingidos pelas chamar até o meio do rio, para evitar que o fogo se propagasse ainda mais.

Não houve registro de feridos. Os locais atingidos era, usados como centro de abastecimento de itens essenciais da comunidade.

