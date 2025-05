IPTU 2025: prazo para quitar 3ª parcela termina nesta quinta em Manaus

Contribuintes de Manaus que dividiram o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2025) têm até esta quinta-feira (15) para quitar a terceira parcela do tributo. O alerta é da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), que reforça a importância de manter os pagamentos em dia para evitar juros e multas, além de garantir benefícios exclusivos ao longo do ano.

Ao manter o IPTU 2025 em dia, o contribuinte automaticamente concorre aos sorteios da campanha IPTU Premiado, que oferece valores entre R$ 5 mil e R$ 40 mil. Além dos sorteios regulares, a campanha reserva dois prêmios especiais: um de R$ 200 mil, destinado a quem estiver com o IPTU 2025 em dia, e um superprêmio de R$ 300 mil, exclusivo para quem não tiver dívidas de IPTU em nenhum exercício.

“Estamos incentivando o contribuinte a manter a regularidade fiscal, não apenas para evitar penalidades, mas também para reconhecer esse compromisso com prêmios atrativos”, destacou o subsecretário da Receita da Semef, Arminio Pontes.

Pagamento fácil e digital do IPTU 2025

Quem ainda não emitiu a guia de pagamento pode acessar a segunda via pelo aplicativo Manaus Atende Digital, disponível gratuitamente nas lojas virtuais App Store (iOS) e Google Play (Android). O app também permite ativar a função IPTU Digital, que reúne todas as informações do imposto em um só lugar, dispensa o carnê físico e ainda oferece 2% de desconto no valor anual.

Outra opção prática é acessar o portal Manaus Atende (manausatende.manaus.am.gov.br), clicar no ícone da Semef e seguir o caminho: Cidadão > IPTU > Pagamento de IPTU (2ª via).

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 156 ou pelo WhatsApp (92) 3672-1600.

