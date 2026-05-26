Arena da Amazônia

Evento na Arena da Amazônia destaca cultura bovina, reúne ex-BBBs e aposta em experiência imersiva

A contagem regressiva chegou ao fim. Neste sábado, 30 de maio, a Arena da Amazônia recebe a quinta edição do Arena Planeta Boi, evento que se consolidou como uma das maiores celebrações da cultura bovina fora de Parintins. A proposta é transformar Manaus em uma verdadeira extensão do Bumbódromo.

Com expectativa de reunir cerca de 35 mil pessoas, o espetáculo aposta em uma experiência imersiva que une música, intervenções cênicas, tecnologia, cultura amazônica e apresentações dos bois Caprichoso e Garantido com seus itens oficiais.

Ex-BBBs reforçam projeção nacional do evento

Entre os momentos mais aguardados desta edição está a participação especial da cunhã-poranga do Boi Caprichoso, Marciele Albuquerque, um dos nomes mais comentados da atual temporada do BBB26. A apresentação da item azulada deve mobilizar fãs, admiradores e convidados especiais de diferentes regiões do país.

Além disso, nomes que também participaram do reality desembarcam em Manaus para prestigiar Marciele e acompanhar o Arena Planeta Boi. Entre eles estão Chaiany, Maxiane, Gabi, Vinicius, Breno e Cowboy, ampliando ainda mais a projeção nacional do espetáculo.

A presença dos ex-BBBs fortalece o alcance do evento, que nos últimos anos passou a atrair turistas, influenciadores, marcas e personalidades interessadas em vivenciar a potência cultural da Amazônia antes mesmo do início oficial do Festival de Parintins.

Isabelle Nogueira representa o Garantido

Pelo lado vermelho e branco, a cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, também integra o espetáculo do boi encarnado. Dessa forma, o evento reforça o encontro entre o universo do Festival de Parintins e a visibilidade nacional conquistada pelas representantes amazonenses.

“O Arena hoje é muito mais do que um evento musical. Ele se tornou uma experiência cultural completa, capaz de apresentar a força do nosso espetáculo para o Brasil inteiro”, destaca Valdo Garcia, diretor da Amazon Best.

Programação vai até o amanhecer

A programação começa às 21h com a Amazonas Jazz Band e as vozes de Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes. Em seguida, às 21h50, a Art Factory abre a parte cênica do espetáculo.

O Boi Caprichoso entra na arena às 22h. À meia-noite, o público acompanha o Bumbá Beat. Depois, às 0h40, é a vez do Gandhicats. Já o Boi Garantido se apresenta às 0h50.

Para encerrar a festa, Sebastião Jr. e Prince do Boi comandam o público a partir das 2h50 até o amanhecer, às 4h.

Estrutura aposta em experiência sensorial

A edição deste ano contará ainda com cenografia temática inspirada na Amazônia, ativações instagramáveis, experiências sensoriais, lounges exclusivos e uma ambientação especial assinada pela Amazon Best, inspirada na Ilha do Marapatá.

Com estrutura ampliada e programação até o amanhecer, o Arena Planeta Boi reafirma sua posição como um dos maiores eventos culturais da temporada bovina na capital amazonense.

Serviço

O que: Arena Planeta Boi 2026

Quando: 30 de maio

Onde: Arena da Amazônia

Ingressos: Bilheteria Digital, lojas OBA Ingressos (Manauara Shopping e Millennium Shopping) e sedes da Amazon Best em Manaus e Parintins.

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