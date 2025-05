Inscrições para o Programa Bolsa Idiomas iniciam nesta quinta-feira

O período de inscrições para o Programa Bolsa Idiomas (PBI) será aberto às 10h do dia 15. O processo deverá ser feito até as 14h do dia 21 de maio, exclusivamente pelo link https://sgbi.manaus.am.gov.br/inscricao. Para 2025, o programa, está disponibilizando 36.021 bolsas, sendo 34.121 de ampla concorrência e 1,9 mil para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Poderão participar estudantes a partir dos 10 anos de idade, cuja renda familiar não exceda a 2,5 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.795, com base no valor vigente, conforme explica o diretor-presidente da Espi, Aurilex Moreira.

“É mais uma importante oportunidade que a prefeitura oferece para as famílias que não têm condições de arcar com os custos de cursos em instituições privadas de ensino. Foi na gestão do prefeito David Almeida que o alcance do Bolsa Idiomas foi ampliado para estudantes a partir dos 10 anos de idade, por ele entender a importância do aprendizado de uma língua estrangeira”, disse Aurilex.

Segundo o edital do PBI, estão sendo oferecidas bolsas para cursos básicos de sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim, em 17 Instituições de Ensino de Língua Estrangeira (Iele).

O Bolsa Idiomas, juntamente com o Bolsa Universidade (PBU) e o Bolsa Pós-Graduação (PBPG), integram o Programa de Inclusão Socioeducacional da Prefeitura de Manaus.

PBPG

Aurilex Moreira lembra que ainda estão em andamento as inscrições para o processo seletivo para o Programa Bolsa Pós-Graduação 2025. O prazo se encerra nesta quarta-feira, 14/5, às 14h.

Para o PBPG foram ofertadas 60.320 bolsas, das quais 3.125 são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs). As sete Instituições de Ensino Superior (IES) particulares, parceiras do programa, estão disponibilizando 185 cursos de especialização lato sensu, na modalidade de ensino presencial. O PBPG é destinado a pessoas que, comprovadamente, não tenham condições de custear seus estudos em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas e estabelecidas na cidade de Manaus. A renda per capita familiar dos candidatos não poderá ser superior a 3,5 salários mínimos, o que corresponde a R$ 5.313.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Manaus abre mais de 96 mil bolsas de idiomas e pós-graduação; saiba como se inscrever

M.E

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱