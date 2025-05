Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai

José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, faleceu nesta terça-feira (13), aos 89 anos. A confirmação foi feita pelo atual presidente, Yamandú Orsi. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo”, disse Orsi no X.

Em abril de 2024, Mujica revelou em coletiva de imprensa ter sido diagnosticado com tumor no esôfago ao fazer um check-up.

O ex-presidente também lidava com uma doença autoimune, que afetava seus rins.

Quem foi Pepe Mujica?

Pepe Mujica nasceu em 1935, em Montevidéu, onde morou ao longo de toda a vida. Começou na política no Partido Nacional, um dos mais tradicionais do Uruguai, onde foi secretário-geral da Juventude.

Fundador do principal grupo guerrilheiro do Uruguai, que ficou preso mais de uma década e foi torturado pela ditadura, e acabou chegando ao poder décadas depois, Mujica se tornou o um dos presidentes mais queridos internacionalmente e colocou o Uruguai, o segundo menor país da América do Sul, na lupa mundial.

Fatos surpreendentes sobre Pepe Mujica

Das ofertas milionárias que recebeu e que nunca aceitou para vender seu famoso fusquinha azul claro, até o triste fato de ter tido que beber a própria urina para sobreviver na prisão, são diversos os episódios que tornam a história do falecido líder esquerdista tão surpreendente.

A CNN compilou dez curiosidades sobre o ex-presidente que atraiu a atenção do planeta para o Uruguai, o segundo menor país da América do Sul.

Governo Lula lamenta morte de Mujica

O governo brasileiro lamentou a morte do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica nesta terça-feira (13). A nota do Ministério das Relações Exteriores destaca que ele foi um “grande amigo do Brasil”.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Morre pai do senador Eduardo Braga aos 99 anos

M.E

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱