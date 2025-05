Morre pai do senador Eduardo Braga aos 99 anos

Manaus (AM) – Morreu, aos 99 anos, na noite deste domingo (11), o empresário Carlos dos Santos Braga, pai do senador Eduardo Braga (MDB). Ele completaria 100 anos em setembro deste ano.

Em comunicado nas redes sociais, o senador informou sobre a partida do pai.

A causa da morte não foi divulgada, mas Eduardo Braga já havia publicado um vídeo em sua conta no Instagram informando que o pai estava internado há cerca de um mês, na UTI do Hospital Adventista.

Em nota, a Prefeitura de Manaus lamentou a morte do patriarca.

“Recebi com grande tristeza a notícia do falecimento do senhor Carlos Braga, pai do senador Eduardo Braga. Tive o privilégio de conhecê-lo antes mesmo de ingressar na política. Sempre tive um carinho profundo e sincera admiração por seu Carlos — um homem íntegro, generoso e exemplo de dedicação à família”, declarou o prefeito.