Corpo é encontrado boiando no Igarapé Mestre Chico, em Manaus

Um corpo foi encontrado, na noite desta terça-feira (13), às margens do Igarapé Mestre Chico, nas proximidades da avenida 7 de Setembro e do conjunto Prosamin, no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

Frequentadores da praça próxima ao igarapé perceberam que havia um cadáver boiando na água e acionaram a polícia. O local é de difícil acesso e o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o cadáver do igarapé.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

