Gêmeas siamesas nascidas em Manaus são separadas com sucesso em Goiás

Cirurgia foi realizada em Goiânia com apoio do SUS e articulação entre os estados do Amazonas, Pará e Ministério da Saúde.

As irmãs siamesas Eliza Vitória e Yasmin Vitória, nascidas em 9 de abril de 2025 na Maternidade Ana Braga, em Manaus, foram separadas com sucesso nesta terça-feira (13), no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia (GO). A cirurgia, considerada um sucesso pela equipe médica, mostra a importância da integração entre estados e o papel fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde o pré-natal, a mãe das meninas, Elizandra da Costa, natural de Monte Alegre (PA), recebeu acompanhamento multidisciplinar coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). O pré-natal teve início em novembro de 2024 na Maternidade Nazira Daou, referência em gestação de alto risco.

Após o nascimento, a rede estadual montou um plano logístico para o acompanhamento das bebês até a transferência para o centro de referência em Goiás, garantindo toda a estrutura necessária.

Cirurgia complexa envolveu mais de 100 profissionais

A cirurgia durou cerca de cinco horas e foi liderada pelo pediatra Zacharias Calil, especialista em separação de gêmeos siameses. As irmãs compartilhavam o fígado e estruturas abdominais, o que exigiu uma operação minuciosa.

Segundo o hospital, o quadro de saúde de Eliza se agravou nos últimos dias, com necessidade de ventilação mecânica. A condição impactou Yasmin, cujo coração apresentava sinais de sobrecarga, o que levou à antecipação da cirurgia.

Após o procedimento, Eliza e Yasmin foram encaminhadas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o início do acompanhamento pós-operatório.

Transferência via TFD e articulação nacional

O Governo do Amazonas mobilizou mais de 100 profissionais para o acompanhamento das gêmeas. Diante da complexidade do caso, foi articulada a transferência via programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com apoio do Ministério da Saúde. As meninas foram transportadas em uma UTI aérea, acompanhadas por uma equipe especializada, além da mãe e da avó materna.

Em nota, a secretária de Estado de Saúde do Amazonas, Nayara Maksoud, reforçou a importância do atendimento articulado entre os estados:

“Trabalhamos o preparo no Amazonas, até as crianças chegarem ao centro especializado. Um acompanhamento especializado, com todo o aparato necessário e capacidade instalada, com segurança, envolvendo uma equipe multiprofissional. Preparamos uma logística para que elas possam chegar com segurança a uma referência especializada, permitindo que esse procedimento cirúrgico aconteça. É uma alegria muito grande para todos os profissionais envolvidos”, declarou Nayara.

Diagnóstico e mobilização rápida

Logo após o nascimento, no dia 12 de abril, Eliza e Yasmin foram transferidas para a Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, onde uma equipe de 50 profissionais realizou exames detalhados. O diagnóstico confirmou a condição rara de equilíbrio-onfalopagia — união pelo tórax e abdômen — exigindo atenção imediata.

Com planejamento e articulação interinstitucional, o caso das gêmeas se tornou um exemplo de como a cooperação entre diferentes esferas da saúde pública pode salvar vidas.

