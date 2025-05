A lancha Expresso Valentina colidiu contra um barranco nas proximidades do distrito de Moura, no município de Barcelos, no interior do Amazonas, na madrugada desta quarta-feira (14). O acidente ocorreu por volta das 2h, enquanto a embarcação seguia viagem pelo Rio Negro, com destino a Manaus.

A lancha havia partido de São Gabriel da Cachoeira na terça-feira (13), fazendo paradas em Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos antes de atingir o barranco após a última escala.

Apesar do impacto, não houve registro de mortes. Alguns passageiros sofreram ferimentos leves, como cortes nas pernas, e foram atendidos e liberados após os primeiros socorros.

O resgate foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com apoio de outra lancha da mesma empresa. O número exato de passageiros e feridos não foi divulgado.

Em nota, a empresa Tanaka, responsável pela administração da Expresso Valentina, informou que tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança de passageiros e tripulantes. A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

Lancha bate em barranco e deixa passageiros feridos no Rio Negro pic.twitter.com/9omyRqUGjz — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 14, 2025

Outro caso de acidente com lancha no Rio Negro

Outro incidente significativo aconteceu em dezembro de 2024, quando a lancha Expresso Lady Luiza I naufragou no Rio Negro, próximo à comunidade Carvoeiro, também em Barcelos.

A embarcação, que transportava passageiros de São Gabriel da Cachoeira para Manaus, bateu em um barranco, causando o afundamento parcial da parte traseira do barco. Felizmente, todos os ocupantes foram resgatados sem ferimentos graves.

Desafios e a necessidade de fiscalização

Esses acidentes evidenciam os desafios enfrentados pelas embarcações que operam na região amazônica, onde fatores como visibilidade limitada, obstáculos naturais e condições climáticas adversas podem contribuir para incidentes.

É essencial que as autoridades competentes reforcem a fiscalização e implementem medidas preventivas para garantir a segurança dos passageiros e tripulantes nas viagens fluviais do Amazonas.

Lancha afunda e deixa quatro PMs à deriva no Rio Solimões

