‘Breaking Para Todos’ leva cultura, dança e inclusão à Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – A praça Irmã Helena, localizada na avenida Cristã, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, será palco de mais uma edição do projeto “Breaking Para Todos – Edição Batalhas”, no próximo domingo (18), a partir das 14h. O evento é gratuito e tem como foco valorizar a cultura hip-hop na cidade.

A programação vai reunir os cinco elementos da cultura hip-hop: MC, DJ, graffiti, dança e conhecimento, com batalhas de dança, apresentações artísticas, sorteios e muito mais. O evento é realizado com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), por meio do edital nº 004/2024.

As batalhas de dança terão premiações em dinheiro:

R$ 700 para os vencedores das categorias Breaking e All Style

R$ 300 e R$ 200 para o 1º e 2º lugar da categoria Kids

O presidente do Concultura, Tony Medeiros, destacou a importância de projetos como este. “Eles ajudam a fortalecer a cultura das periferias e valorizam os artistas das comunidades de Manaus.”

Além das competições, o público poderá aproveitar sorteio de cestas básicas, brindes e diversas apresentações culturais. Entre as atrações estão:

O grupo de dança Priest Dance

O pocket show do artista Baby Ac

A discotecagem do DJ Wkilla

E graffiti ao vivo com o artista Thaizis

O evento também vai contar com interpretação em Libras, feita por Renan Rodrigues, garantindo a acessibilidade para pessoas surdas.

A idealizadora do projeto, Juliana Ferreira (a Bgirl Juh), falou sobre a importância do evento.

“Esse é um momento de encontro e troca dentro da nossa comunidade. Queremos que todos — famílias, crianças e jovens — se sintam representados. O hip-hop é resistência, orgulho e transformação, e esse evento é reflexo disso.”

A programação completa está disponível no Instagram: @ddtankers e @bgirljuh

