Amazonas recebe drone de combate a incêndios com foco em queimadas na floresta

Equipamento vai reforçar o combate a incêndios urbanos e florestais, com foco especial nas queimadas no sul do estado.

O primeiro drone de combate a incêndios do Brasil foi apresentado nesta terça-feira (13) pelo Governo do Amazonas e será operado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A aeronave remotamente pilotada — uma das duas adquiridas pelo Estado — tem capacidade para sobrevoar até 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares, e vai reforçar o combate a incêndios urbanos e florestais, com foco especial nas queimadas no sul do estado.

“É uma tecnologia inédita e que vai ajudar no enfrentamento aos incêndios no estado, com foco no fortalecimento das nossas ações voltadas para o combate às queimadas ambientais”, afirmou o governador Wilson Lima durante o lançamento.

O equipamento foi desenvolvido em parceria com a Indústria de Aeronaves Remotamente Pilotadas (UAVI) e personalizado com apoio técnico do CBMAM.

Com estrutura robusta, o drone tem capacidade para carregar até 90 quilos, transportar uma mangueira pressurizada de uma polegada e meia e operar por 30 minutos. A água é fornecida diretamente por uma viatura, permitindo atuação contínua no foco do incêndio.

“O drone consegue subir e transportar 90 quilos de peso até 30 metros de altura. Isso é uma coluna d’água muito potente”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz.

Além da potência, o equipamento se destaca pela tecnologia embarcada: um sistema de realidade virtual FPV, com câmera acoplada a óculos especiais, permite ao operador visualizar em tempo real a linha de combate.

O drone que vai combater incêndios no Amazonas opera com duas baterias simultâneas e conta com uma terceira reserva, que pode ser trocada em até dois minutos. A recarga leva apenas 15 minutos.

A aquisição faz parte da modernização das forças de segurança e foi anunciada durante a criação dos Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP), que vão atuar em 16 municípios amazonenses.

Segundo o CBMAM, os drones de alta performance já estão prontos para uso e devem operar tanto na Região Metropolitana de Manaus quanto em áreas remotas da floresta. O investimento total foi de R$ 730 mil.

