Lula desmente Globo sobre Janja e TikTok na China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desmentiu, nesta quarta-feira (14), uma reportagem da GloboNews que afirmava que a primeira-dama, Janja, teria causado constrangimento durante um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, ao criticar o TikTok. Segundo Lula, o episódio narrado pela emissora nunca aconteceu da forma como foi divulgado.

O canal havia divulgado que Janja pegou o microfone em uma suposta reunião com a comitiva brasileira, criticou a plataforma chinesa e levou uma resposta ríspida de Xi. De acordo com a GloboNews, o clima ficou tão tenso que ministros teriam deixado o local envergonhados.

O canal afirmou que Janja teria pego um microfone na reunião e falado que a plataforma chinesa prejudicava a esquerda no Brasil, fazendo com que a comitiva brasileira, com 11 ministros, parlamentares e auxiliares, ficasse com vergonha e alguns teriam deixado o local.

No entanto, nesta quarta-feira (14), o presidente Lula participou de uma coletiva de imprensa e respondeu sobre a polêmica e desmentiu as informações dos jornalistas da TV Globo.

“O jantar era algo muito pessoal e depois eu fiz uma pergunta, não a Janja… eu apenas perguntei ao Xi Jinping se ele poderia enviar ao Brasil alguém da confiança dele pra gente discutir a questão digital, também o TikTok… foi só isso!”, esclareceu Lula.

Presidente e primeira-dama estavam em jantar reservado

Lula explicou que não havia comitiva, nem ministros, nem discurso com microfone. No jantar, estavam apenas ele, Janja, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o 2º vice da Câmara, Elmar Nascimento. Segundo Lula, ele próprio mencionou o TikTok como parte da discussão sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais no Brasil.

Xi Jinping, segundo o presidente brasileiro, concordou com a proposta de regulação, afirmando que cada país tem o direito de estabelecer normas para o ambiente digital.

GloboNews silencia sobre erro

Na edição seguinte do programa “Estúdio I”, os jornalistas da GloboNews não se retrataram sobre a informação equivocada. A emissora ignorou o esclarecimento oficial e seguiu com críticas ao governo.

Lula, por sua vez, foi aplaudido ao afirmar:

Xi Jinping disse que o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar e o Alcolumbre, que sabem que temos que regulamentar. Não é possível que temos que continuar com as redes sociais cometendo os absurdos que cometem e a gente não tem a capacidade de fazer a regulamentação”.

O debate sobre redes sociais segue em pauta

Lula também lembrou que outros países já avançaram na regulação de plataformas digitais, com regras para moderação de conteúdo, transparência e proteção de dados.

