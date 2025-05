In Cena Produções leva filme musical ‘Poema!’ ao mercado de Cannes

Cella Bártholo representa o Brasil no Marché du Film com a produção musical “Poema!”, em ano de homenagem ao cinema brasileiro no Festival de Cannes

A diretora artística da In Cena Produções, Cella Bártholo, marca presença na 78ª edição do Festival de Cannes, na França, representando a instituição no Marché du Film, um dos maiores e mais influentes mercados de filmes do mundo.

Em 2025, o Brasil é o país de honra do evento, com uma delegação liderada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, que participa da programação para valorizar e impulsionar o audiovisual nacional.

Filme musical “Poema!” é destaque brasileiro no evento

Cella Bártholo participa de palestras e rodadas de negócios no festival, representando a coprodução musical Poema!, criada pela Visom Digital em parceria com a In Cena Produções. O filme está presente no estande brasileiro como oportunidade de negócios internacionais.

Com roteiro e direção de Jay Vaquer, a obra é uma adaptação cinematográfica de um espetáculo premiado, produzido anteriormente pela In Cena. A história se passa em um colégio de elite e acompanha um grupo de estudantes que, gradualmente, revelam seus anseios, traumas, ambições e medos.

Representatividade e reconhecimento internacional

“É uma oportunidade imensa participar do festival em um ano em que o Brasil é homenageado e o cinema do país está nesta fase tão importante de reconhecimento mundial”, celebra Cella Bártholo. “Estamos representando o Poema! ao lado da Visom e criando oportunidades de negócios para a In Cena Produções”, completa.

A presença de Cella em Cannes reforça o protagonismo da produção cultural brasileira em palcos globais e destaca a força das produções independentes no cenário internacional.

