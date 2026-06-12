Nação vermelha e branca

Evento no Vasco Vasques terá David Assayag, Israel Paulain, João Paulo Faria e o concurso Morena Bela.

Manaus (AM) – A tradicional Feijoada do Movimento Amigos do Garantido (MAG) acontece neste sábado (13), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, reunindo a nação vermelha e branca numa celebração de preparação para o 59º Festival de Parintins.

O evento já é um sucesso antes mesmo de começar. As três mil camisas que garantiam acesso à festa foram totalmente vendidas, confirmando a expectativa de público recorde e de um grande encontro dos torcedores do Boi Garantido na capital amazonense.

A programação contará com a participação de itens oficiais do Boi Garantido: o levantador de toadas David Assayag; o Amo do Boi João Paulo Faria e o apresentador Israel Paulain, que prometem levar toda a emoção e energia do bumbá encarnado ao palco da festa.

Outro momento aguardado será o tradicional Concurso Morena Bela do MAG, que vai eleger a representante da beleza, simpatia, dança e paixão da galera vermelha e branca.

A presidente do MAG, Claudia Santos, destacou a importância do evento para fortalecer a união da torcida e manter viva a tradição bovina em Manaus.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Feijoada do MAG com ingressos esgotados. Isso demonstra o compromisso e o amor da nossa torcida pelo Boi Garantido. Preparamos uma grande festa para receber os torcedores e celebrar esse momento especial que antecede o Festival de Parintins”, afirmou.

Da mesma forma, a vice-presidente Ana Lúcia Holanda, a junção de música, apresentações culturais, concurso e a presença dos itens oficiais do Garantido, promete transformar o Vasco Vasques em um verdadeiro curral vermelho e branco. “O sucesso da feijoada reafirma a força da torcida encarnada na capital amazonense”, avaliou.

As comemorações seguem no domingo, 14 de junho, com a tradicional carreata do MAG, que percorrerá diversas ruas de Manaus levando a alegria e a paixão da torcida encarnada. A concentração será na Avenida do Samba, de onde os torcedores sairão em um grande cortejo rumo à contagem regressiva para o festival.

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