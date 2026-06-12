Esqueta azulado

Evento gratuito no Sambódromo reúne transmissão de Brasil x Marrocos, Marujada de Guerra e artistas do Caprichoso.

O Movimento Marujada realiza neste sábado (13), no Sambódromo de Manaus, a última edição do Bar do Boi da temporada 2026. A programação começa às 18h com a transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e segue até as 3h da manhã com apresentações musicais e atrações ligadas ao Boi Caprichoso.

O evento marca a despedida da temporada azulada na capital amazonense antes do embarque definitivo rumo ao 59º Festival de Parintins, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho.

Brasil em campo e torcida azulada reunida

A programação abre com a transmissão de Brasil x Marrocos, partida que marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A proposta é reunir torcedores para acompanhar o jogo e, logo depois, transformar o Sambódromo em uma grande festa bovina.

Além da exibição da partida, o público poderá acompanhar apresentações musicais e participar do clima de contagem regressiva para o festival.

Marujada de Guerra reforça clima de arena

Um dos destaques da noite será a participação da Marujada de Guerra, item 3 do Boi Caprichoso. Também integram a programação o Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus e a Raça Azul, que prometem levar ao Sambódromo a atmosfera do Bumbódromo.

Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, o evento representa o encerramento de uma temporada marcada pela forte participação da torcida azul e branca nos eventos realizados em Manaus.

Confira a programação completa

18h às 20h – Transmissão de Brasil x Marrocos

20h às 20h30 – Bumba Beat

20h30 às 20h55 – Boilevard

21h às 21h45 – Mara Lima e Luanita Rangel

21h50 às 22h35 – Gabriel Tavares e André Vaz

22h40 às 23h25 – Júlio Persil

23h35 às 00h25 – Canto da Mata

00h30 às 01h55 – Jr. Paulain e Edilson Santana

02h às 03h – Klinger Jr.

Entrada gratuita

O último Bar do Boi tem entrada gratuita e acontece no Sambódromo, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

O Movimento Marujada também informou que menores de 12 anos não poderão entrar no evento, conforme as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Portaria nº 003/2023-GJ/JIJI.

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