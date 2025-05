Manaus ganha segunda estação meteorológica para prever desastres

Manaus ganhou, nesta quarta-feira (14), sua segunda estação meteorológica municipal. O equipamento foi instalado na sede do Distrito de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro), no Distrito Industrial 2, zona Leste da capital. A inauguração foi realizada pelo prefeito David Almeida e contou com a presença de secretários municipais e do superintendente do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Rede para antecipar riscos e salvar vidas

A nova estação faz parte de uma rede com nove unidades que serão implantadas até o fim de junho. O objetivo é aprimorar a coleta e análise de dados atmosféricos, permitindo à Prefeitura de Manaus antecipar eventos extremos como enchentes e chuvas intensas, além de orientar políticas públicas de prevenção e proteção à população.

“Aqui não temos como controlar o clima, mas a tecnologia nos permite monitorar e nos antecipar a riscos”, disse o prefeito David Almeida. “Essas estações fazem parte de um cinturão de proteção que estamos construindo para Manaus, com a integração entre secretarias e uso intensivo de dados em tempo real.”

Mais agilidade na resposta a emergências

As informações geradas pelas estações meteorológicas irão auxiliar a Defesa Civil, a infraestrutura urbana, a limpeza pública e outras áreas da administração municipal. A coleta contínua de dados proporcionará respostas mais rápidas a emergências e embasamento técnico para o planejamento urbano sustentável.

A instalação dos equipamentos é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), enquanto a análise dos dados ficará a cargo da Defesa Civil de Manaus.

“O investimento em tecnologia é um divisor de águas na forma como planejamos e cuidamos da cidade”, afirmou Clécio Freire, secretário da Semef.

Transparência e acesso público aos dados

Os dados das estações serão integrados à plataforma da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e disponibilizados em tempo real à imprensa e à população, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

“O acesso a dados confiáveis e em tempo real é essencial para a tomada de decisão em situações de emergência”, destacou o coronel Lima Júnior, secretário executivo da Defesa Civil.

Próximos passos e agenda climática

A terceira estação será inaugurada na próxima terça-feira, 20/5, no Parque do Mindu, zona Centro-Sul. Atualmente, Manaus conta com apenas três estações meteorológicas — do Cemaden, do Inpe e uma municipal. Com a nova rede, a prefeitura passará a operar nove unidades próprias.

A iniciativa integra um conjunto de ações estratégicas da gestão municipal voltadas à sustentabilidade, incluindo o Plano Municipal de Mudanças Climáticas, Plano Diretor, Plano de Saneamento Básico e outros projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Queremos chegar à COP-30, em Belém, com todos os nossos planos prontos, mostrando que Manaus está comprometida com a sustentabilidade, a resiliência e a inovação urbana”, afirmou David Almeida.

Cidade mais inteligente e segura

“O CCC atua como um cérebro integrador entre as secretarias, e essa rede de estações amplia nossa inteligência urbana. A informação climática precisa se traduzir em ação rápida”, concluiu Sandro Diz, superintendente do CCC. Leia mais: David Almeida vistoria instalação da primeira estação meteorológica de Manaus

