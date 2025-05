Estrela do Norte/Nacional e Sangue de Boi decidem vaga no futsal

Estrela do Norte/Nacional e Náutico Sangue de Boi disputam, nesta quinta-feira (15), uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. A partida acontece na Arena Amadeu Teixeira, às 20h, e a entrada será gratuita.

Na partida de ida, os times empataram por 4 a 4. O Estrela chegou a abrir 3 a 0, sofreu a virada por 4 a 3 e buscou o empate com goleiro-linha, faltando apenas 11 segundos para o fim. Agora, quem vencer o confronto avança de fase.

Técnico do Estrela projeta duelo equilibrado

Após a derrota por 5 a 2 diante do Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro, o técnico do Estrela do Norte/Nacional, Kaio Monteiro, afirmou que a equipe entra com concentração redobrada para o jogo decisivo.

“Para o jogo da volta acredito que os times terão um pouco mais de cautela, principalmente no início do jogo. Porém, a imprevisibilidade desse esporte pode fazer que nós tenhamos um jogo tão bom quanto o primeiro em nível de emoção”, declarou Kaio.

Treinador avalia

Kaio Monteiro destacou que o confronto desta quinta-feira deve ser definido em pequenos lances e que erros podem custar a classificação.

“Os erros que as equipes cometeram no primeiro confronto não devem se repetir agora, até porque é um jogo que deixará alguém de fora da próxima fase. Ainda assim, tem tudo para, novamente, ser um jogo de alto nível. Hoje (quarta-feira) finalizaremos nossa preparação, ajustando os últimos detalhes para esse confronto”, completou o técnico.

Estrela do Norte/Nacional divulga lista de relacionados

Na véspera da partida, o Estrela do Norte/Nacional divulgou a lista dos atletas convocados. Confira:

Goleiros: 1 Shenlong, 2 Neto

1 Shenlong, 2 Neto Jogadores de linha: 4 Chico, 5 Pedrinho, 6 Felipe, 7 Pedro, 9 Rodolfo, 10 Garrincha (capitão), 11 Claytinho, 12 Mário, 14 Gustavinho, 16 Gregory, 18 Mady e 23 Caíque

