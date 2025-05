Goleada do Fortaleza marca estreia no ‘Brasileiro de Futsal’ em Manaus

O Fortaleza Esporte Clube iniciou sua jornada no Campeonato Brasileiro de Futsal 2025 com uma vitória expressiva sobre o Estrela do Norte, pelo placar de 5 a 2. A partida, válida pela primeira rodada da competição, foi disputada no ginásio Amadeu Teixeira, na capital amazonense, na noite deste sábado (10).

Com este resultado, o Leão do Pici assume a liderança provisória do Grupo A, beneficiado pelo saldo de gols. Já a equipe amazonense, que fez sua estreia no torneio nacional ao lado do Tricolor cearense, amarga a lanterna da chave.

O confronto marcou o pontapé inicial de ambas as equipes na edição 2025 do Campeonato Brasileiro de Futsal, competição na qual o Fortaleza defende o título conquistado na temporada anterior.

