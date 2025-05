200 quilos de drogas avaliadas em R$ 6,3 milhões são apreendidos em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu mais de 200 quilos de cocaína avaliados em aproximadamente R$ 6,3 milhões durante operação realizada na zona sul de Manaus.

A ação, conduzida pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), resultou nas prisões em flagrante de Franciomar Ferreira dos Santos Junior e Paulo Guilherme Lopes Marques, ambos de 27 anos, por tráfico de drogas e associação criminosa.

As investigações tiveram início no começo de maio, a partir de uma denúncia anônima que indicava o envolvimento de Franciomar no tráfico de entorpecentes entre cidades do interior do estado.

Segundo a polícia, durante diligências realizadas na quarta-feira (14), os dois suspeitos foram surpreendidos descarregando sacos contendo 36 tabletes de cocaína de um veículo, na avenida Parintins, bairro Cachoeirinha.

Na sequência, os agentes do Denarc seguiram até um apartamento localizado no bairro Raiz, também na zona sul, vinculado a uma pessoa próxima a Paulo Guilherme. No local, foram encontrados mais 156 tabletes do entorpecente.

A apreensão será detalhada em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15), com a presença da cúpula da PC-AM. A polícia segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e mapear a rota do tráfico.

A cocaína apreendida, de acordo com os investigadores, seria distribuída em diferentes pontos da capital e possivelmente enviada a outros estados. A ação é considerada uma das maiores apreensões do ano na capital.

