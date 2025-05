Influenciadora morta em live: saiba quem é Valeria Márquez

O caso da influenciadora digital e modelo Valeria Márquez, de 23 anos, morta a tiros durante uma live chocou o México na última terça-feira (13). Um homem armado a executou a tiros enquanto ela fazia uma transmissão ao vivo dentro do próprio salão de beleza, o Blossom the Beauty Lounge, localizado no shopping Santa María, em Zapopan, no estado de Jalisco.

Valeria, natural de Jalisco, se destacou por unir moda e empreendedorismo. Em 2021, conquistou o título de Miss Face Guadalajara e, desde então, construiu uma base sólida de seguidores com vídeos sobre beleza, lifestyle e humor.

No Instagram, a influenciadora morta em live já acumulava 90 mil seguidores antes do crime. Menos de 24 horas depois do assassinato, o número ultrapassou 108 mil. No TikTok, onde também fazia sucesso, reunia centenas de milhares de fãs.

Durante a live, Valeria demonstrou desconforto com a atitude de um entregador que a procurou e fez um comentário suspeito. Minutos depois, um homem passou de moto em frente ao salão e disparou diversas vezes, atingindo-a na cabeça e no peito. Os seguidores assistiram ao crime em tempo real.

A polícia de Jalisco confirmou o assassinato e iniciou uma investigação para identificar o autor e descobrir a motivação do crime. Até agora, ninguém foi preso.

