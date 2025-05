Modelo perde a visão após usar pomada modeladora no cabelo

A modelo e influencer Ivana Souza sofreu uma perda temporária da visão após utilizar uma pomada modeladora de cabelo. O incidente ocorreu durante uma viagem a Bertioga, no litoral de São Paulo. Devido ao uso do produto, ela teve as duas córneas queimadas e ficou completamente cega por sete dias.

De acordo com o relato de Ivana no seu perfil no Instagram, ela usa a pomada para fazer penteado em suas tranças. Na viagem, a modelo ficou muito tempo na sauna molhada, o que fez com que o suor com o produto escorresse pelo rosto e atingisse seus olhos.

Além disso, ela tomou duchas geladas e mergulhou na piscina, cuja água possui cloro. Em pouco tempo, os olhos ficaram irritados.

“Cheguei a perguntar para o meu marido e amigo se tinha neblina no local, mas a “neblina” estava só na minha visão”, escreveu Ivana Souza.

No dia seguinte ao uso da pomada, ao lavar os olhos, a modelo relatou que a dor ficou insuportável. “Parecia que tinha vidro e fogo nos dois olhos”, disse. Então, quando teve atendimento médico em um pronto-socorro, recebeu o diagnóstico de queimadura nas duas córneas.

Após sete dias de medicação e cuidados, Ivana voltou a enxergar. “Fiquei completamente sem enxergar por sete dias. Sete. Dias. Mas, graças a Deus, voltei a enxergar — então fica meu alerta para quem usa pomada!!”, alertou.

Anvisa alerta sobre pomadas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) constantemente reforça a necessidade de atenção redobrada da população com relação ao uso de produtos cosméticos para modelar, fixar ou trançar cabelos, conhecidos como pomadas capilares.

Nos últimos dois anos, a agência cancelou a autorização de cerca de 1.500 produtos dessa categoria e criou regras mais rígidas para pomadas capilares. Em fevereiro deste ano, o órgão proibiu a comercialização de mais 47 pomadas que não estão conforme as adequações exigidas.

O uso de pomadas irregulares ou inadequadamente pode provocar efeitos como cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

Dicas para um penteado seguro

Não utilize produtos irregulares, ou seja, produtos que não estão autorizados pela Anvisa.

Confira a lista de pomadas autorizadas. Se não estiver nesta relação, o produto é ilegal e vai trazer riscos maiores para você.

Leia o rótulo do produto e siga as orientações do fabricante.

Evite o uso excessivo desses produtos. Aplique-os de forma moderada, em pequenas quantidades.

Evite o contato do produto com os olhos. Todo produto cosmético tem potencial de provocar irritações leves ou mais graves, especialmente em regiões mais sensíveis, como os olhos. Por isso, evite situações em que o produto possa escorrer para os olhos, como banhos de piscina e mar. Quando for remover o produto da cabeça, durante o banho, faça-o com cuidado, inclinando a cabeça para trás.

Se houver qualquer irritação prévia no couro cabeludo, olhos ou qualquer parte que possa ter contato com o produto, não aplique a pomada e deixe o procedimento para outro momento. Faça fotos do produto mesmo que o procedimento seja no salão ou em casa. Imagens com nomes e dados do fabricante são fundamentais para a Vigilância Sanitária conseguir agir e retirar o produto do mercado. Se possível, leve as imagens ou a embalagem para o serviço de saúde.

Não misture o produto com outro, pois o uso fora das instruções pode causar reações inesperadas.

Mantenha o produto bem armazenado, pois se exposto a condições de temperatura não recomendadas suas propriedades podem ser alteradas.

(*) Com informações do Metrópoles

