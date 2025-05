Serviços no Amazonas recuam 2,8% em março, aponta IBGE

Estado teve a quarta maior retração do país no mês e desempenho abaixo da média nacional

O volume de serviços no Amazonas caiu 2,8% em março, em relação a fevereiro. A retração representa uma diferença de 10,3 pontos percentuais na comparação com o mês anterior, quando houve crescimento. O índice estadual ficou abaixo da média nacional, que foi de 0,3%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Amazonas registra quarta maior retração do país

No ranking nacional da variação mês/mês anterior, o Amazonas ficou com a quarta maior retração no volume de serviços. O maior recuo foi registrado no Mato Grosso (-9,2%), seguido por Rondônia (-6,6%) e Amapá (-3,4%). O Amazonas aparece na sequência, com -2,8%.

Entre os estados com melhor desempenho estão Acre (4,3%), Mato Grosso do Sul (3,3%) e Goiás (3,1%).

Variação anual coloca Amazonas em 13º lugar

Na comparação com março de 2024, o volume de serviços no Amazonas cresceu 5,2%, colocando o estado na 13ª posição entre as 27 unidades da federação.

Os maiores crescimentos interanuais foram registrados no Distrito Federal (14,3%), Mato Grosso do Sul (11,3%) e Rio Grande do Norte (9,6%). Os piores resultados ficaram com Rio Grande do Sul (-9,6%), Roraima (-6,4%) e Pernambuco (-4,7%).

Acumulado do ano mostra crescimento tímido

De janeiro a março, o setor de serviços no Amazonas teve alta de 0,7%, colocando o estado em posição intermediária no ranking nacional, na 19ª colocação.

Os destaques positivos foram Rio Grande do Norte (7,5%), Sergipe (7%) e Distrito Federal (6,5%). Já as maiores quedas foram registradas no Rio Grande do Sul (-11%), Roraima (-5,2%) e Acre (-4,4%).

Amazonas lidera crescimento em 12 meses

Apesar da retração em março, o Amazonas se destacou no acumulado de 12 meses, com crescimento de 8,9%, o maior do país. Sergipe (8,6%) e Amapá (7,9%) vieram em seguida.

Os piores resultados foram observados no Rio Grande do Sul (-10%), Mato Grosso (-9,4%) e Mato Grosso do Sul (-5,4%).

Na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral para o volume de serviços no Amazonas apresentou variação negativa de -1,2% no trimestre encerrado em março. No mesmo período, a média nacional teve leve alta de 0,2%.

Turismo registra alta em março no estado

O índice de atividades turísticas no Amazonas cresceu 4,3% em março, na comparação com o mês anterior. Na variação anual, a alta foi de 6,6%. O acumulado do ano aponta avanço de 8,1%, e o crescimento em 12 meses ficou em 3%.

Com esses resultados, o Amazonas ocupa a quinta posição nacional em atividades turísticas, entre as 17 unidades da federação analisadas pelo IBGE.

