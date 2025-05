Emissão de carteira de identidade em Manaus terá último dia só para retornos

Mutirão de cidadania no Vasco Vasques encerra nesta sexta (16) com atendimento exclusivo para quem já foi triado

A terceira edição da Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se! chega ao fim nesta sexta-feira (16), em Manaus. Segundo a coordenação do mutirão, o último dia será reservado exclusivamente para atendimentos de retorno, ou seja, não haverá triagens ou atendimentos iniciais.

A ação ocorre desde a última segunda-feira (12) no Centro de Convenções Vasco Vasques. Durante os quatro primeiros dias, a alta demanda levou a organização a limitar o atendimento desta sexta apenas aos cidadãos que já passaram por triagem anterior.

Mais de 15 instituições mobilizadas no mutirão

Em Manaus, mais de 15 instituições públicas e organizações sociais foram mobilizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM). O foco do mutirão é garantir o acesso gratuito a documentos civis básicos, como certidões de nascimento, RG, CPF e regularização de registros.

Ação nacional combate sub-registro

O“Registre-se!” é uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça, com atuação simultânea em diversos estados. A mobilização tem como objetivo combater o sub-registro civil, promovendo cidadania, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além da capital, o mutirão acontece em Humaitá, nos dias 15 e 16 de maio, com a mesma estrutura de serviços e foco na documentação básica.

Dados oficiais serão divulgados na próxima semana

A coordenação do evento informou que os números oficiais de atendimentos realizados durante o mutirão em Manaus e no interior do estado serão divulgados na semana seguinte ao encerramento das atividades.

