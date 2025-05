Ministro da Previdência responsabiliza gestão Bolsonaro por fraude no INSS

Convidado a prestar esclarecimentos no Senado, o novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, afirmou, nesta quinta-feira (15), que a fraude envolvendo descontos indevidos em pensões e aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi consolidada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Entre 2019 e 2022 é que o ladrão entra na casa”, disse o ministro, ao apontar que empresas fraudulentas se credenciaram nesse período após o fim da revalidação das autorizações de descontos associativos.

A declaração foi feita durante audiência na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Wolney assumiu a pasta após a saída de Carlos Lupi, em meio ao escândalo.

MP de 2019 facilitou fraudes, afirma ministro

Wolney Queiroz destacou que a Medida Provisória (MP) 1.007, de 2019 — convertida na Lei 14.438/2022 —, foi determinante para o avanço das fraudes. A MP foi editada a partir de recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), após indícios de irregularidades, mas teve mudanças feitas pelo Congresso e foi sancionada sem vetos por Bolsonaro.

“Essa lei pôs fim ao instituto da revalidação […] Isso foi sepultado por essa MP e por essa lei, em 2022”, declarou.

Segundo o ministro, a ausência de revalidação permitiu que empresas fraudulentas ampliassem a atuação, fazendo os números crescerem significativamente em 2023 e 2024.

Governo Lula desarticulou o esquema, diz ministro

O ministro ressaltou que a atual gestão identificou e desmantelou a fraude. A operação foi deflagrada pela Advocacia-Geral da União (AGU) em abril de 2025, com apoio da Polícia Federal.

“Essas fraudes não começaram agora, mas terminaram neste governo. Foi o nosso governo, do presidente Lula, que mandou chamar a polícia”, afirmou Wolney.

Ele ainda informou que o governo bloqueou R$ 2,5 bilhões das entidades envolvidas para ressarcir aposentados que sofreram descontos irregulares.

Oposição tenta responsabilizar atual gestão

Senadores da oposição, como Sérgio Moro (União-PR), tentaram atribuir o escândalo ao governo Lula. Moro acusou Wolney de omissão, ao lembrar que ele ocupava a secretaria-executiva do ministério antes de virar titular.

“Além dos descontos subirem durante o governo Lula, há indícios veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS”, acusou Moro.

O ministro rebateu, afirmando que não era sua responsabilidade nomear os servidores citados e lembrou que Moro era ministro da Justiça em 2020, quando houve denúncia à Polícia Federal sobre irregularidades.

“Fez alguma coisa para coibir essas fraudes?”, retrucou Wolney.

Operação exigiu tempo e investigação, diz Wolney

Moro questionou o motivo de a operação ter sido deflagrada apenas em 2025. Wolney respondeu que, até então, o governo tinha apenas informações preliminares da imprensa e aguardava investigações da Controladoria-Geral da União (CGU).

“Essa investigação durou praticamente dois anos. Se fosse simples, teria sido deflagrada ainda em 2023”, explicou o ministro.

Ele afirmou ainda que o Ministério da Previdência recebia do INSS informações indicando suposto endurecimento nos controles e redução das reclamações.

(*) Com informações da Agência Senado

