Eleições 2026

Ex-prefeito de Manaus reuniu vereadores, líderes comunitários e apoiadores em encontro político na capital

Manaus (AM) – O pré-candidato ao Governo do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, David Almeida, intensificou nesta segunda-feira (18/5) sua articulação política na capital ao reunir mais de 600 coordenadores, líderes comunitários, vereadores e apoiadores de diferentes zonas da capital, na sede do Avante Amazonas, na zona Centro-Sul da cidade.

O encontro reuniu lideranças com atuação direta nas comunidades e teve forte tom de mobilização política, defesa da gestão municipal e fortalecimento do grupo que vem acompanhando David desde as eleições de 2024.

Participaram da reunião os vereadores Elan Alencar, Jander Lobato, Luís Mitoso, Gilmar Nascimento, Eduardo Alfaia, Rodinei Ramos, Joelson Silva, Raulzinho, Eduardo Assis, Sérgio Baré, Carlos Pai Amado e João Paulo Janjão, além do presidente estadual da Rede Sustentabilidade, Walfran Torres, do bispo Marcelo Reis, do Ministério Gapa, e do secretário municipal de Esporte Joel Silva.

Durante o encontro, David afirmou que sua pré-campanha seguirá baseada em presença popular, diálogo nas comunidades e apresentação de resultados concretos da gestão realizada em Manaus.

“A política real acontece no contato com as pessoas, ouvindo quem está na ponta e conhece os problemas da cidade e do estado. É isso que estamos fazendo”, declarou.

Ao abordar sua experiência administrativa, David destacou o peso da capital dentro da estrutura do estado e afirmou que Manaus concentra mais da metade da população amazonense, administra cerca de 17 mil ruas e opera com orçamento proporcionalmente inferior ao do Governo do Estado.

“O prefeito de Manaus administra mais da metade da população do Amazonas com cerca de 25% do orçamento do Estado. Mesmo assim, realizamos a maior transformação urbana da história da cidade”, declarou.

Entre os números apresentados, David citou a construção, reforma e ampliação de 392 escolas e 128 unidades básicas de saúde, a implantação da Guarda Municipal armada, ampliação de vagas em creches, programas sociais e obras estruturantes executadas em todas as zonas da capital.

Aliados destacaram que a reunião teve caráter estratégico e serviu para consolidar a estrutura política do grupo na capital, ampliando a presença territorial da pré-campanha em bairros e comunidades de Manaus.

Nos bastidores, o encontro foi interpretado como mais uma demonstração de força política e capacidade de mobilização de David Almeida, que vem ampliando agendas no interior e na capital desde o anúncio de sua pré-candidatura ao Governo do Amazonas, em fevereiro deste ano.

O evento também contou com a presença da médica Aryel Almeida, pré-candidata a deputada federal, que defendeu maior participação popular e fortalecimento da representação política alinhada às pautas sociais e comunitárias.er nos próximos meses em diferentes municípios do estado.

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