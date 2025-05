60 motos roubadas serão devolvidas aos donos em Manaus

Os veículos foram recuperados pela Polícia Civil em operação realizada na capital e no interior do estado

Manaus (AM) – Sessenta motocicletas roubadas serão devolvidas a seus proprietários legais nesta sexta-feira (16), em Manaus.

Os veículos foram recuperados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), durante operações realizadas nos municípios de Autazes, Careiro, Careiro da Várzea e Nova Olinda do Norte.

As motocicletas haviam sido alvo de roubos e, muitas vezes, esses veículos são vendidos no interior do estado por um preço mais em conta.

A polícia destaca que a principal cautela que a população precisa ter antes de adquirir veículos com terceiros é verificar a procedência, a fim de conferir se o veículo está regularizado.

E, em casos suspeitos, é imprescindível que a prática seja denunciada por meio do 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), para que a informação seja encaminhada à DERFV.

Mais informações serão repassadas durante coletiva de imprensa marcada para às 10h30 desta sexta-feira (16).

