Torcedora do Boi Garantido morre aos 23 anos após luta contra câncer raro

Deborah Hernani conquistou o coração do Amazonas ao participar de ensaio do Boi Garantido, mesmo enfrentando um sarcoma agressivo e leucemia.

A torcedora do Garantido, Deborah Hernani, morreu nesta quarta-feira (15), aos 23 anos. Ela ficou conhecida nacionalmente ao compartilhar sua luta contra um câncer raro e agressivo: um sarcoma que atingiu a medula óssea, descoberto tardiamente após sintomas como dores lombares e paralisia nas pernas. O caso comoveu milhares de pessoas nas redes sociais e ganhou destaque em veículos como a Marie Claire.

Deborah, que além do câncer raro, também enfrentava leucemia e encantou o público amazonense ao participar, em cadeira de rodas, de um ensaio do Boi Garantido em Manaus neste ano.

Em uma das cenas mais emocionantes da temporada, um integrante vestido com a indumentária do boi vermelho a homenageou ao lado da arena. O vídeo viralizou e tocou torcedores de todas as cores.

Mesmo na batalha contra o câncer, Deborah recebeu no hospital a visita de representantes oficiais do Boi Garantido, que reforçaram o vínculo entre a arte popular e histórias de superação. Uma seguidora comentou: “Nunca vai ser só sobre festa”, ao compartilhar o encontro entre Deborah e o boi.

Em nota publicada nas redes sociais, o Boi Garantido lamentou profundamente a perda de Deborah, uma pereché apaixonada pelo Boi do Povão.

“Neste momento de dor, a nação vermelha e branca se une em solidariedade aos familiares e amigos, desejando força para superar essa perda irreparável.”

Nascida em 26 de setembro de 2001, Deborah dividia nas redes sociais detalhes do tratamento e refletia sobre fé, dor e esperança. Em entrevista à Marie Claire, ela afirmou: “Mesmo nos piores momentos, eu nunca deixei de me apegar à ideia de que minha vida tinha um propósito maior”.

Amigos, familiares e fãs do Festival de Parintins se despediram com comoção. Em nota de pesar, amigos destacaram a citação bíblica de 2 Timóteo 4:7: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”.

Deborah Hernani deixa um legado de coragem, ternura e resistência. Seu sorriso permanecerá na memória de quem acredita que a cultura é também um espaço de afeto, acolhimento e vida.

