Casal morre com 10 horas de diferença após 74 anos de casamento

Odileta Pansani de Haro, de 92 anos, e Paschoal de Haro, de 94, morreram no mesmo dia, com dez horas de diferença, após 74 anos de casamento. O casal vivia em Votuporanga, no interior de São Paulo, e partiu no dia 17 de abril, dois dias depois de celebrar mais um aniversário de matrimônio com a família.

A história de amor começou na juventude, na praça da Matriz de Votuporanga. Odileta, nascida em Mirassol, conheceu Paschoal, natural de Bálsamo, por acaso: uma correntinha que ele rodava escapou da mão e caiu sobre o braço dela. A troca de olhares virou conversa, e o namoro floresceu entre cartas e declarações de amor.

“Desejaria viver ao teu lado, adivinhar os teus desejos, fazer-te feliz porque só assim eu seria feliz também”, escreveu Paschoal na primeira carta, datada de 3 de dezembro de 1947. Dois anos depois, Odileta respondeu chamando-o de “meu anjo” e dizendo que jamais o esqueceria.

Os dois se casaram em 15 de abril de 1951, data em que Paschoal completava 20 anos. Tiveram seis filhos, netos e bisnetos, e construíram uma vida marcada por amor, solidariedade e serviço à comunidade. Juntos, fundaram uma entidade para ajudar moradores em situação de vulnerabilidade em Votuporanga.

Nos últimos anos, Odileta enfrentou o Alzheimer. Paschoal cuidou dela até descobrir um câncer no intestino, em 2023. Diante do diagnóstico, ele passou a pedir a Deus que os levasse juntos.

O pedido foi atendido. Odileta faleceu às 7h e Paschoal às 17h, no mesmo quarto, em casa. Dois dias antes, comemoraram os 74 anos de casamento ao lado da família, como sempre fizeram.

“Eles se reencontraram nesta vida como almas gêmeas. Tiveram uma paixão digna de filme e sempre disseram que partiriam juntos — e assim foi. Deixaram um legado de amor que será eterno”, disse emocionado o genro Luciano Leal.

