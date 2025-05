Segundo suspeito de tentar roubar PM morre em confronto na Zona Norte de Manaus

O segundo suspeito de participar da tentativa de roubo contra um sargento da Polícia Militar morreu em confronto na noite de quinta-feira (15), em uma quitinete no bairro Nossa Senhora de Fátima II, Zona Norte de Manaus. O homem, de 21 anos, foi baleado após atirar contra os policiais e não resistiu aos ferimentos.

O caso começou por volta das 18h, quando o sargento Plácido entrou no bairro em seu carro particular. Ao chegar na rua Miuaiz, área controlada pela facção Comando Vermelho, ele foi cercado por criminosos armados. Um deles atirou contra o veículo, e o sargento reagiu, atingindo dois suspeitos.

Daniel Pereira da Silva, 22 anos, morreu no local, e João Vitor de Almeida Souza, 27, ficou ferido e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo.

O sargento também sofreu ferimentos no braço causados por estilhaços do vidro e foi atendido no pronto-socorro 28 de Agosto.

Durante buscas pelos envolvidos, a polícia recebeu a informação de que um dos suspeitos estava escondido em uma quitinete na rua Judá. Ao baterem na porta e se identificarem como policiais, foram recebidos com tiros. No revide, o suspeito de 21 anos foi baleado, socorrido, mas morreu no hospital.

Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, que foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

