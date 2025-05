Amazonas pode ganhar comissão permanente em defesa da ZFM

Iniciativa foi acolhida com grande satisfação pelas lideranças da Fieam e do Cieam, que ressaltaram a importância de um acompanhamento

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (União Brasil), propôs ontem (6), durante Sessão Especial no plenário Ruy Araújo, uma comissão permanente em defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A Aleam recebeu a edição 2025 da Agenda Legislativa da Indústria do Amazonas. O lançamento ocorreu durante Sessão Especial no plenário Ruy Araújo e reuniu lideranças industriais, autoridades políticas e representantes da sociedade civil.

Elaborada pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), a agenda é um importante instrumento para a manutenção do diálogo transparente entre a indústria, o comércio e os poderes Legislativo e Executivo, além de consolidar as principais pautas do setor produtivo e reforçar o papel estratégico da Zona Franca de Manaus (ZFM) na economia nacional.

“Esse diálogo é importante e fundamental para que possamos estar alinhados com o nosso principal objetivo, que é defender e manter a competitividade da Zona Franca de Manaus (ZFM). E, em mais uma demonstração de compromisso desta Casa com o nosso principal modelo econômico, proponho a criação de uma Comissão Permanente na Aleam para o acompanhamento da tramitação, em nível local e nacional, e, consequentemente, da defesa de todas as iniciativas que possam ter implicações diretas nas vantagens comparativas e estratégicas de desenvolvimento regional da ZFM”, declarou o presidente.

A iniciativa foi acolhida com grande satisfação pelas lideranças da Fieam e do Cieam, que ressaltaram a importância de um acompanhamento legislativo permanente e especializado sobre as questões que afetam a Zona Franca de Manaus.

“A proposta de criação da comissão sinaliza um importante alinhamento de esforços em prol da proteção e do fortalecimento das condições que garantem a competitividade e a sustentabilidade da indústria amazonense. Este movimento conjunto representa um passo significativo na defesa dos interesses da ZFM e na busca por um futuro econômico robusto para o Estado do Amazonas”, afirmou o presidente da Fieam, Antonio Silva.

A solenidade contou com a participação de representantes do Cieam, da Fieam, da Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), representada por Priscila Vieira; da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM); da Associação Comercial do Amazonas (ACA); e da Comissão de Relações Institucionais da Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia também

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱