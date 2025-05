Com R$ 143,3 milhões, BNDES amplia aprovações de crédito para o Amazonas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou as aprovações de crédito para o Amazonas no 1º trimestre de 2025, alcançando R$ 143,3 milhões. O valor é 112,2% superior ao aprovado no mesmo período de 2024. No primeiro trimestre de 2025, o volume de recursos desembolsados pelo banco para o estado foi de R$ 170,1 milhões, aumento de 137,8% na comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são do resultado do 1º trimestre do BNDES, divulgados nesta quinta-feira (15).

Os recursos aprovados beneficiaram todos os setores da economia, como agropecuária (R$ 39,89 milhões), comércio e serviços (R$ 54,97 milhões), indústria (R$ 16,75 milhões e infraestrutura (R$ 31,68 milhões). Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 131,54 milhões do total de crédito aprovado, valor 289% superior a 2024 (R$ 33,8 milhões).

“Esses resultados demonstram o compromisso do governo do presidente Lula em promover o desenvolvimento em todo o país. E o BNDES está de portas abertas a todos brasileiros, estados, municípios. No Amazonas, o volume aprovado neste primeiro trimestre foi mais que o dobro de 2022, último ano do governo anterior (R$ 69,3 milhões). Além disso, em Manaus, o banco está financiando as obras para universalizar o serviço de esgoto. O crédito do BNDES movimenta a economia, promove melhorias na infraestrutura e na qualidade dos serviços, está transformando a indústria e a agropecuária, cada vez mais inovadora e sustentável, criando novas oportunidades e fazendo o Brasil dar a volta por cima”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Norte – As aprovações de crédito para a Região Norte alcançaram R$ 797,2 milhões, no primeiro trimestre de 2025. Os valores aprovados este ano beneficiaram setores como a agropecuária (R$ 479 milhões), comércio e serviços (R$ 198 milhões), indústria (R$ 46,1 milhões) e infraestrutura (R$ 73,8 milhões). Do total das aprovações em 2025, R$ 744,69 milhões foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Brasil – O BNDES registrou lucro líquido de R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O valor representa alta de 7,3% frente ao resultado do mesmo período em 2024. Nos primeiros três meses do ano, o Banco também apresentou alta nas aprovações e nos desembolsos, que superaram as marcas dos últimos cinco anos, mantendo a trajetória de crescimento das operações diretas e indiretas (via agentes financeiros repassadores de recursos do BNDES). Com valor total de R$ 594 bilhões no dia 31 de março deste ano, a carteira de crédito expandida mantém trajetória de crescimento, com alta de 14,2% frente ao primeiro trimestre de 2024 e de 24% em relação a 2023.

As aprovações de crédito somaram R$ 33,3 bilhões, aumento de 35% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e de 158% sobre 2022. O volume cresceu em todos os setores, com destaque para o aumento de 100% na infraestrutura (R$ 13,2 bilhões), em comparação com 2024. Em relação ao primeiro trimestre de 2024, as aprovações de crédito para o setor de comércio e serviços cresceram 20% (R$ 5,3 bilhões). Na agropecuária, a alta foi de 9% (R$ 7,4 bilhões) e, para a indústria, o crescimento foi de 7% (R$ 7,4 bilhões).

Considerando o recorte de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), o apoio somou R$ 34,7 bilhões, aumento de 87,7% comparado ao primeiro trimestre de 2024 e de 381,9% a 2022.

