Analistas-Tributários da Receita Federal ampliam operação padrão e paralisação em todo o país

Os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil ampliaram sua mobilização, que já dura seis semanas consecutivas, com paralisações e operações padrão em todo o país. A decisão de intensificar o movimento foi aprovada em Assembleia Nacional no dia 13 de maio. No dia seguinte, a Diretoria Executiva Nacional do Sindireceita reuniu-se com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mas o governo não apresentou nenhuma contraproposta de reajuste salarial.

Durante a reunião, o Sindireceita reiterou a pauta emergencial, já encaminhada anteriormente à Receita Federal e ao MGI, com demandas que beneficiam os dois cargos da Carreira Tributária e Aduaneira. O presidente do sindicato, Thales Freitas, criticou a postura do governo por descumprir o Termo de Compromisso nº 01/2024, ressaltando que isso fragiliza ainda mais o processo de negociação coletiva no serviço público.

Thales Freitas pediu urgência na apresentação de uma proposta antes da votação do Projeto de Lei nº 1466/2025, que trata da revisão remuneratória dos servidores federais e poderá trancar a pauta da Câmara a partir de 19 de maio. Ele alertou que a continuidade da mobilização comprometerá os resultados da Receita Federal, prejudicando o cumprimento das metas fiscais do governo.

As paralisações impactam todas as atividades da Receita Federal, como o atendimento ao público, análise de processos tributários e o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. Também compromete a fiscalização aduaneira, atrasando a liberação de mercadorias, bagagens e veículos, e reduzindo ações de combate a crimes como contrabando e tráfico.

O sindicato reafirma que continuará mobilizado até que suas reivindicações sejam atendidas.

*Com informações da assessoria

