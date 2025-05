Homem é preso por roubo de R$ 90 mil em cigarros em Manaus

Homem foi identificado por CNH deixada no local do crime, segundo a Polícia Civil.

Tiago Oliveira da Silva, de 35 anos, foi preso em flagrante pelo roubo de 17 caixas de cigarros, avaliadas em R$ 90 mil, na zona sul de Manaus. A prisão ocorreu na quinta-feira (15), por policiais civis do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Roubo ocorreu durante entrega de carga

O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (14), por volta das 9h, na rua Coronel Conrado Niemeyer, bairro Petrópolis. Na ocasião, dois funcionários realizavam uma entrega quando foram surpreendidos por criminosos em dois carros, um deles roubado no bairro Coroado.

As vítimas foram rendidas sob ameaça de armas de fogo, além de agredidas com chutes, tapas e coronhadas. Os suspeitos fugiram com a carga de cigarros logo em seguida.

Investigação levou à prisão por meio de documento

A delegada Elizabeth de Paula, titular do 3° DIP, explicou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Tiago foi encontrada no local do crime e reconhecida pelas vítimas.

“Durante as investigações, localizamos a CNH de Tiago, que também foi identificada pelas vítimas. A partir desse documento, conseguimos encontrá-lo e efetuar a prisão em flagrante. As investigações seguem para identificar os demais envolvidos na ação criminosa”, disse a delegada.

Tiago foi autuado por roubo majorado e será encaminhado à audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

Polícia busca outros suspeitos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pede ajuda da população para localizar os demais envolvidos. Informações podem ser repassadas pelos telefones:

(92) 99331-3336 (disque-denúncia do 3° DIP)

181 (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas)

“A identidade do denunciante será preservada”, garantiu a delegada. Leia mais: ‘Guima’ é preso por roubo frustrado por policial em Manaus

