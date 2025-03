‘Guima’ é preso por roubo frustrado por policial em Manaus

As investigações continuam para localizar e prender o último envolvido no crime

Guilherme Kennedy da Silva Figueira, de 33 anos, conhecido como “Guima”, foi preso neste domingo (30) por envolvimento em um roubo frustrado pela investigadora da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Dilma Maria Fogaça Bitencourt. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Na ocasião, Guilherme e outros dois comparsas abordaram uma vítima dentro de um carro, apontaram uma arma e arrancaram o celular de suas mãos. A investigadora presenciou a ação e prendeu em flagrante Angel Gabriel Vasques de Castro, de 21 anos, conhecido como “Gordinho”.

As investigações, conduzidas pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), identificaram Guilherme como um dos autores do crime. Segundo o delegado Ivo Martins, as diligências levaram à prisão de “Guima” no bairro Redenção, também na Zona Centro-Oeste.

“Durante as buscas, a equipe do 19º DIP localizou e prendeu ‘Guima’. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Continuamos as investigações para capturar o terceiro envolvido”, afirmou o delegado.

Guilherme responderá por roubo majorado e permanece à disposição da Justiça.

