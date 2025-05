David Almeida reafirma valorização dos servidores da saúde em encontro com sindicatos

Prefeito de Manaus discute promoção por titularidade com sindicatos do SUS.

O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu nesta sexta-feira (16) representantes sindicais da saúde para discutir valorização dos servidores e promoção por titularidade. A reunião ocorreu no Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, e do vereador Sérgio Baré.

Prefeito reforça compromisso com promoção por titularidade

Durante o encontro, David Almeida destacou que a promoção por titularidade para servidores de nível médio e técnico segue como um dos principais compromissos de sua gestão. Ele afirmou que os estudos técnicos para viabilizar o benefício estão em fase final.

“A promoção por titularidade é um compromisso meu e da nossa gestão. Em breve, vamos avançar com esse anúncio tão esperado”, declarou.

Primeiro encontro direto com a bancada sindical da saúde

A reunião foi histórica por reunir, pela primeira vez, toda a bancada sindical da saúde diretamente com o prefeito de Manaus. Os representantes apresentaram propostas e demandas relacionadas à valorização da categoria, incluindo melhoria salarial, progressões funcionais e melhores condições de trabalho.

Gestão mantém canal direto com profissionais da saúde

David Almeida afirmou que a valorização dos profissionais da saúde é prioridade desde o início do mandato, com uma frente de gestão dedicada exclusivamente à pauta.

“Estamos abertos ao diálogo. Nossa missão é garantir respeito, dignidade e reconhecimento a quem cuida da população”, reforçou o prefeito.

Secretária e vereador destacam avanço no diálogo

A secretária Shádia Fraxe celebrou o momento como um marco para a saúde municipal.

“O prefeito tem um olhar sensível e se compromete com soluções concretas. Saímos com o coração agradecido”, disse.

O vereador Sérgio Baré elogiou a abertura da gestão e destacou seu apoio à causa dos trabalhadores.

"Eu já estive na luta sindical. Sei como é difícil e por isso parabenizo a todos por esse avanço", concluiu.

