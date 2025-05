Motoqueiro morre ao cair do viaduto Rei Pelé, na Zona Leste de Manaus

Este é o terceiro acidente fatal registrado no complexo viário desde o ano passado; todas as vítimas eram motociclistas

Manaus (AM) – Um motociclista, ainda não identificado, morreu na madrugada deste sábado (17) após sofrer um acidente fatal no viaduto Rei Pelé, antiga rotatória da Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle da motocicleta ao tentar fazer uma curva. Ele colidiu contra a mureta de proteção e despencou de uma altura aproximada de três metros, caindo embaixo do viaduto. A vítima morreu no local.

Um vídeo divulgado em grupos de WhatsApp mostra o corpo caído no chão, cercado por pessoas logo após o acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e aguarda a chegada de familiares para realizar a identificação oficial.

Casos semelhantes

Este é o terceiro acidente fatal registrado no complexo viário desde o ano passado. Todas as vítimas eram motociclistas que trafegavam em alta velocidade, colidiram com a mureta e caíram do viaduto. As três mortes ocorreram durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

O caso mais recente ocorreu em 26 de janeiro. Na ocasião, um motociclista caiu de uma das alças do viaduto e morreu no local por volta das 6h50.

De acordo com a Polícia Civil, uma das hipóteses levantadas aponta que a vítima conduzia a moto em alta velocidade e perdeu o controle do veículo. Os policiais observaram desgaste acentuado nos solados dos sapatos do condutor, o que indica que ele tentou frear com os próprios pés antes da queda.

