Iniciativas da UEA impulsionam turismo sustentável no Amazonas

Acadêmicos e professores da UEA exibem iniciativas que promovem acessibilidade, sustentabilidade e inovação no setor turístico do Amazonas

Manaus (AM) – Nos dias 16 e 17 de maio, a Escola Superior de Artes e Turismo da UEA apresentou seus projetos de extensão na 3ª Conta Amazonas e no 3º Festival Amazonas de Turismo (FAT), realizados no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

A UEA montou um estande no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, para exibir sete projetos de extensão voltados ao turismo: Neicam, Naie, Observatório de Turismo, Labotur, Programa Mais Acesso, Redetur e Manaus na Palma da Mão.

No primeiro dia, a coordenação do Programa Mais Acesso lançou o e‑book Turismo com Acessibilidade, em seguida, os visitantes participaram de um quiz interativo sobre cultura regional, sustentabilidade e hospitalidade, concorrendo a brindes.

“A experiência em campo mostra aos alunos como teoria e prática se conectam”, afirma a coordenadora do curso de Turismo, professora Cláudia Martins. “Aqui, eles trocam conhecimento com expositores dos municípios turísticos e estreitam redes de contato”.

Para a aluna Karina Joselly, finalista do curso, é gratificante representar a UEA e mostrar à população o impacto dos projetos desenvolvidos por eles. O estande recebe público neste sábado (17), das 14h às 21h. A entrada é gratuita.

Importância para o turismo amazônico

Ticiana Oliveira, pesquisadora do Observatório de Turismo e integrante do Labotur, destaca: “Reunir várias iniciativas da UEA em um só lugar traz visibilidade e estimula o desenvolvimento turístico no Amazonas.”

Marklea Ferst lembra ainda a parceria técnica com o Ministério do Turismo: “Nossa consultoria para o MTur reforça o compromisso com um turismo sustentável, alinhado à política nacional.”

