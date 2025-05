Capoeira e roda de conversa encerram Semana Nacional de Museus em Manaus

Alunos da rede pública participaram de roda de conversa com mestres da capoeira, resgatando história e tradição afro-brasileira

Manaus (AM) – Neste sábado (17), o Centro Cultural Palacete Provincial, localizado na praça Heliodoro Balbi, Centro, zona sul de Manaus, foi palco do encerramento da 23ª Semana Nacional de Museus com uma atividade que uniu educação, cultura e ancestralidade.

O espaço histórico recebeu estudantes da rede pública para uma roda de conversa com mestres da capoeira, proporcionando aos jovens a oportunidade de mergulhar na rica história dessa expressão cultural afro-brasileira que mistura arte marcial, dança e música.

Desenvolvida no Brasil por descendentes de africanos escravizados, a capoeira representa muito mais que um esporte – é símbolo de resistência, identidade e patrimônio cultural. Durante o encontro, os mestres compartilharam conhecimentos sobre as origens da prática e sua importância como ferramenta de autodefesa e preservação cultural.

“Foi uma experiência muito legal porque essa é a primeira vez que estive aqui e a atividade é diferente, já que a gente pode interagir com outras pessoas”, comentou Alessandra Soares, estudante da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira.

A proposta de levar os estudantes para fora do ambiente tradicional de sala de aula faz parte de uma estratégia educacional que busca aproximar os jovens dos espaços culturais da cidade, oferecendo vivências significativas e ampliando seus horizontes.

O mestre de capoeira Variedade destacou a importância dessas atividades: “Essas rodas de capoeira, que também são rodas de conversa e de troca de vivências, nos permitem levar a cultura, o resgate da ancestralidade e da história do povo afro-brasileiro para os alunos. Nosso objetivo é que no futuro possamos instaurar uma capoeira pedagógica dentro das escolas, para que essa arte continue sendo divulgada e reconhecida”, destaca.

A edição de 2025 da Semana Nacional de Museus trouxe como tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, promovendo reflexões e atividades em diversos espaços históricos e culturais de Manaus, aproximando a população do patrimônio cultural da cidade.

