Quase 210 mil pessoas afetadas pela cheia no Amazonas em 2025

Manaus (AM) – Mais de 200 mil pessoas já enfrentam os impactos da cheia no Amazonas, que segue avançando sobre cidades, comunidades ribeirinhas e áreas rurais do estado. O boletim mais recente, divulgado neste sábado (17) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, revela a dimensão da emergência: 52.360 famílias afetadas e 20 municípios em Situação de Emergência.

A água continua subindo nas nove calhas dos rios amazonenses, com picos previstos entre março e julho, segundo as autoridades. No total, dos 62 municípios do estado, 37 estão em Alerta, três em Atenção e apenas dois permanecem em situação de normalidade. Neste sábado, o município de Jutaí passou oficialmente de Alerta para Emergência.

Enquanto comunidades enfrentam alagamentos, perdas e isolamento, o Governo do Amazonas vem intensificando as ações emergenciais. Até agora, foram enviados:

250 toneladas de cestas básicas,

600 caixas d’água de 500 litros,

57 mil copos de água potável da Cosama,

10 kits purificadores do programa Água Boa,

As ajudas têm chegado a municípios como Manicoré, Apuí, Humaitá, Borba, Boca do Acre e Novo Aripuanã, onde muitas famílias dependem do suporte público para garantir alimentação, água e itens básicos.

A cheia, embora cíclica na região, tem gerado impactos severos em 2025, com comunidades inteiras sendo deslocadas e escolas e postos de saúde sendo prejudicados. A resposta humanitária, segundo o Governo, seguirá conforme a evolução da situação.

Para os moradores, a esperança se mistura à resistência. Em muitos casos, é a solidariedade entre vizinhos e a chegada de barcos com mantimentos que renovam o ânimo para enfrentar mais uma temporada de cheia.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) já injetou 72 kits de medicamentos para os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando mais de 35 mil moradores dessas cidades.

Além disso, a SES-AM transferiu à prefeitura de Manicoré uma nova usina de oxigênio, com capacidade para produzir 30 metros cúbicos por hora, destinada ao hospital municipal. O equipamento substitui uma usina antiga, que produzia 12 metros cúbicos por hora.

Para o município de Apuí, foram enviados seis cilindros de oxigênio para servir como reserva de segurança, uma vez que o hospital local já possui sua própria usina. A cidade também recebeu medicamentos e insumos hospitalares para fortalecer o atendimento à população.

Operação Cheia

A Operação Cheia 2025 foi iniciada no dia 16 de abril, com o anúncio do governador Wilson Lima sobre o envio de ajuda humanitária para a calha do rio Madeira, atendendo, inicialmente, os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí, as primeiras cidades a decretarem Situação de Emergência em função da cheia.

Como parte da operação, foram enviadas 160 toneladas de cestas básicas e 600 caixas d’água, destinadas a residências sem acesso ao abastecimento regular.

O pacote emergencial incluiu ainda o envio de 33 mil copos de água potável e seis purificadores de água do projeto Água Boa, com capacidade para tratar e distribuir água limpa em comunidades isoladas.

Monitoramento

A Defesa Civil do Estado informa que o monitoramento da cheia é contínuo e realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, responsável por monitorar os níveis dos rios ao longo de todo o ano.

