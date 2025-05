Manaus FC e Manauara empatam em clássico pela Série D

Partida emocionante termina em 1 a 1 com defesas espetaculares de David Becker.

Manaus e Manauara empataram por 1 a 1, neste sábado (17), no estádio Ismael Benigno, a Colina, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Erik marcou para o Manaus, e Manoel garantiu o empate do Manauara.

Destaques do jogo

O clássico começou com equilíbrio. Logo aos 13 minutos, o goleiro David Becker fez duas defesas incríveis. Diogo Carlos cruzou, Renan cabeceou, e o arqueiro salvou no canto. No rebote, Gustavo Ermel tentou, mas Becker novamente brilhou.

Dez minutos depois, Pardal respondeu com um chute perigoso de fora da área. Aos 39, David Becker fez mais uma grande defesa, desta vez em tentativa de Diego Carlos. O primeiro tempo terminou sem gols.

Gols e emoções no segundo tempo

Aos 6 minutos do segundo tempo, o Manaus abriu o placar. Miliano cobrou falta pela lateral, e Erik subiu de cabeça para marcar. Mas o Manauara reagiu rápido. Aos 16, Wesley cruzou, Vitor Luiz afastou parcialmente, e Manoel, de bicicleta, empatou o jogo.

David Becker seguiu como destaque. Aos 23, ele defendeu chute de Renan e, na sequência, evitou o gol de Wanderson no rebote. O equilíbrio prevaleceu até o apito final.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Manaus chega a seis pontos e ocupa o quinto lugar no grupo A1 da Série D. O Manauara segue na vice-liderança com nove pontos.

Próxima rodada:

Manaus x GAS (RR) – Fora de casa, sábado (24), às 17h (horário de Manaus)

– Fora de casa, sábado (24), às 17h (horário de Manaus) Manauara x Humaitá (AC) – Na Colina, às 15h

