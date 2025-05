Mulher é encontrada morta dentro de quitinete no Parque 10, em Manaus

O corpo de uma mulher foi encontrado em estado avançado de decomposição dentro de uma quitinete na rua Pedro Dias Leme, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus, na manhã deste domingo (18).

Segundo informações da Polícia Militar, vizinhos notaram um cheiro forte vindo do imóvel e acionaram as autoridades. Ao entrarem no local, os policiais encontraram a vítima caída no banheiro.

De acordo com a perícia, a mulher morreu após sofrer um mal súbito. Ela estava sozinha com o filho, um homem de 26 anos com transtorno do espectro autista, não verbal. O jovem permaneceu no imóvel durante todo o tempo em que o corpo esteve no local.

A vítima não teve o nome divulgado. A polícia informou que a morte ocorreu há pelo menos 24 horas. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o filho deve ser acolhido por familiares.

